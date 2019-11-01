В Тульской области покупатели скрутили грабителя с пистолетом. Видео

В городе Алексин покупатели скрутили нарушителя с игрушечным пистолетом, ворвавшегося грабить магазин, а затем сдали в руки прибывших по вызову полицейских.

Инцидент произошел в четверг вечером, 31 октября. По информации пресс-службы МВД России по Тульской области, грабитель находился "в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения".

Задержанным оказался 43-летний ранее судимый неработающий мужчина.