"Удинезе" отправил в отставку главного тренера. Каррера – в шорт-листе кандидатов

Руководство итальянского клуба "Удинезе" объявило об отставке главного тренера команды Игора Тудора. Он проработал с командой с марта 2019 года. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Лука Готти.

Теперь боссы команды из Удине работают над поиском нового постоянного главного тренера. Как ранее уже сообщали Вести.Ru, одним из претендентов на пост наставника является бывший рулевой московского "Спартака" Массимо Каррера.

Однако помимо него в шорт-листе у руководства "Удинезе" имеются такие специалисты как ФЫранческо Гвидолин, Паскуале Марино, Дженнаро Гаттузо и Стефано Колантуоно.

"Удинезе" после десяти матчей чемпионата Италии имеет в своем активе десять очков, занимая 13 место.