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Конфликт в Сирии 27 минут назад

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1 ноября 201918:10

Трамп о новом лидере ИГ: мы точно знаем, кто он

EPA

После ликвидации Абу Бакра аль-Багдади у террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) появился новый лидер, сообщил президент США Дональд Трамп.

"У ИГ новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" — написал он на своей страничке в Twitter.

Об уничтожении аль-Багдади американские власти сообщили 27 октября. Утверждается, что он был ликвидирован в ходе специальной операции на северо-западе Сирии. Сначала его убежище разбомбили с воздуха, после чего на работала команда спецназа.

При этом Трамп поблагодарил за помощь в подготовке к операции Россию, Сирию, Турцию и Ирак.

Однако в Министерстве обороны России выразили сомнения, что Штатам удалось добраться до главы террористической организации. Не верит в уничтожение аль-Багдади и президент Сирии Башар Асад.

Однако связанные с радикальными исламистами интернет-СМИ сообщали, что группировка якобы подтвердила ликвидацию своего главаря и даже уже назначила его преемника.

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