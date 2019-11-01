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Убийство ребенка в детском саду 23 минуты назад

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1 ноября 201918:11

У детсадовского убийцы "поехала крыша"

Twitter / shepitkitchen

Денис Поздеев, подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара, отказался от дачи показаний. Он сказал, что у него "поехала крыша".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Поздееву были разъяснены положения 51-й статьи Конституции РФ о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Поздеев не признался. Обвинение ему пока не предъявлено.

Накануне он пришел в детский сад "Сказка" во время тихого часа и убил шестилетнего мальчика на глазах других детей. Следователям он пояснил, что указания ему давали голоса, пообещавшие жизнь вечную в обмен на убийство ребенка. Он состоял на учете у нарколога как хронический алкоголик.

Здание сада охранялось ЧОП "Святогоръ". Однако убийца беспрепятственно прошел внутрь – дверь ему по домофону открыл охранник, который принял Поздеева за отца кого-то из воспитанников.

В прокуратуре НАО сообщили, что лицензия у ЧОП была. Ранее в СМИ появилась информация, что охранное предприятие не имело лицензию на охранную деятельность.

Между тем глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что после случившегося Дума ускорит работу над законопроектом об усилении требований к частным охранным предприятиям. По его словам, уже подготовлен проект федерального закона "О частной охранной деятельности".

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