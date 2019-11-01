Макгрегор сознался в нападении на пожилого мужчину и получил штраф

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил в суде Дублина по делу о нападения на пожилого мужчину в одном из городских пабов. В ходе слушания боец признал свою вину.

Сам потерпевший в зал суда не явился, однако сообщил, что принял извинения Макгрегора и в дальнейшем не планирует давать ход этому делу показаниями против спортсмена, сообщает Спорт24.Ru В итоге ирландец был оштрафован на 1000 евро. Кроме того, пострадавшему пенсионеру также выплачена компенсация, сумма которой не сообщается.

Напомним, что в апреле 2019 года Макгрегор зашел в один из дублинских заведений и стал предлагать всем посетителям свой фирменный виски. Но один мужчина отказался от напитка Макгрегора, после чего тот вышел из себя и нанес несколько ударов по лицу посетителя паба.

Охранник питейного заведения вывели экс-чемпиона UFC из помещения, а инцидент был зафиксирован на видео. Именно после его публикации в отношении Макгрегора и было инициировано расследование.