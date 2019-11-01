Ким Чен Ын приглашен в Москву на 75-летие Победы

Россия направила лидеру Северной Кореи приглашение приехать на 75-летие Победы в Москве. Но ответа пока нет, заявил агентству РИА Новости заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

Уточняется, что приглашение было отправлено еще в августе 2019 года. И Ким Чен Ыну его передали, сообщил временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Зин Чжон Хеп.

Помимо лидера Северной Кореи, в Москву на празднование 75-летния Победы приглашены американский президент Дональд Трамп и британский премьер Борис Джонсон. Главы 17 стран уже подтвердили, что приедут в российскую столицу.