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1 ноября 201918:45

Путин предупредил, что дефицит квалифицированных кадров может составить три миллиона человек

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

К концу 2030 года, если не предпринять специальных мер, дефицит квалифицированных кадров в России составит около 3 миллионов человек. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019.

По мнению главы государства, для российской экономики эта ситуация может обернуться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли, передает РИА Новости.

"Это очень серьезная проблема и серьезный вызов для нас", — подчеркнул российский лидер.

При этом Владимир Путин отметил, что проблема подготовки и дефицита профессионалов характерна и для мирового рынка труда в целом, и для европейского рынка.

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий.

Общаясь с участниками чемпионата, президент также выразил надежду, что в правительстве будет создан центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.

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