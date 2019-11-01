Плишкова стала последней полуфиналисткой WTA Final

В китайском городе Шэньчжэнь завершилась групповая стадия Итогового турнира Женской теннисной ассоциации. В заключительном матче чешская теннисистка Каролина Плишкова встречалась с румынкой Симоной Халеп и одержала победу в трех сетах.

Второй номер мирового рейтинга WTA достаточно легко разобралась с румынкой в первом сете (6:0), однако второй проиграла почти что также легко, как выиграла первый (2:6). Победитель выявлялся в заключительной партии. Победу одержала чешка – 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.

Плишкова вышла в полуфинал турнира, где встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти. Вторую пару полуфиналисток составят украинка Элина Свитолина и швейцарка Белинда Бенчич. Призовой фонд турнира составляет 14 миллионов долларов.

Полуфиналы состоятся в субботу, второго ноября.