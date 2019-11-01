Уральский миллиардер погасил долг убитой владелицы Audi

Совладелец "Русской медной компании", уральский бизнесмен Игорь Алтушкин погасил долг по ипотеке Ксении Каторгиной, убитой при продаже машины в Екатеринбурге.

Как сообщил адвокат, представляющий интересы матери убитой девушки, 2,5 миллиона рублей бизнесмен внес со своего личного счета. Алтушкин решил помочь семье Ксении, чтобы ее близкие смогли получить страховку и не тратить ее на ипотеку, передает портал E1.

Ксения Каторгина пропала 10 октября, вечером она поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальной покупательнице, после чего перестала выходить на связь. Поиски начались на следующий день, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре автомобиль был обнаружен у перекупщиков, в салоне были следы крови. Новый владелец (машину он купил за полмиллиона рублей) рассказал, что машину ему пригнали цыгане, но среди них была девушка, по описанию очень похожая на Ксению. Вскоре в частном секторе было найдено тело пропавшей девушки.

У Ксении осталась 9-летняя дочь. Девочка жила с бабушкой и дедушкой в Каменске-Уральском. Но Ксения хотела забрать ребенка к себе, для чего купила в ипотеку квартиру в Верхней Пышме. Чтобы частично погасить долг она собиралась продать машину Audi.

По этому делу арестованы трое обвиняемых — Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев, они пробудут в СИЗО по меньшей мере до 11 декабря.



Как позже было установлено Ксения в одиночку отправилась на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля. Звонившая, со слов близких Ксении, сказала, что беременна и не может приехать сама. Затем в дело вступили Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев. Они пытались задушить девушку, но не смогли, а потому взялись за нож. Одно из нанесенных ранений оказалось смертельным, тело молодой матери сбросили в колодец рядом с Северным кладбищем.

Подозреваемые уже дали признательные показания, один из них показал на следственном эксперименте, как расправился с девушкой. За это преступление им грозит пожизненное заключение.