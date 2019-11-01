"Жил разгульный человек": заммэра назвал возможную причину пожара в центре Москвы

Три человека пострадали при пожаре в доме на Большой Сухаревской улице в центре Москвы. Огонь, охвативший три этажа, локализован, пожарные проливают деревянные перекрытия, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Житель соседнего дома снял на видео работу спасателей, которые вывели из здания 31 человека.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, а его очаг располагался на втором этаже, в квартире страдающего алкоголизмом мужчины. Предположительно, он не затушил окурок, что и стало причиной возгорания.

"Жил разгульный человек, когда он открывал дверь, всегда пахло алкоголем... Мне кажется, что-то там произошло, и он не успел потушить сам какое-то возгорание", — пояснил РИА Новости его сосед.

В доме, который был построен в начале XX века и где жил режиссер фильма "Гиперболоид инженера Гарина" Александр Гинцбург, деревянные перекрытия, и огонь быстро поднялся на два этажа выше и охватил шахту лифта, которая в итоге частично обрушилась.

Спасателям пришлось перекрыть движение по прилегающим улицам, там и сейчас стоят пробки, поскольку пожарные продолжают проливать перекрытия. Трое пострадавших вскоре будут отпущены домой — серьезных травм они не получили, отравились дымом.