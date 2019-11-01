Фигурист Самарин – второй после короткой программы на Гран-при Франции

Россиянин Александр Самарин занимает вторую строчку по итогам выступлений в короткой программе на этапе Гран-при Франции. Он проходит в городе Гренобль. Прокат российского фигуриста был оценен судьями в 98,48 балла.

Этот результат стал личным достижением Самарина. Первое же место занял американский спортсмен Натан Чен, набравший по итогам своего выступления 102,48 балла. Тройку лучших замкнул Кевин Аймоз из Франции. Его результат – 82,50 балла.

Отметим, что в десятку также вошел еще один фигурист из России – Сергей Воронов, результат которого составил 76,60 балла. Антон Шулепов занимает 11 место, получив 63,67 балла.

В субботу фигуристами будет представлена произвольная программа.