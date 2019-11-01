В двигатель SSJ-100, летевшего из Тюмени в Питер, попала птица

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" успешно приземлился в аэропорту Тюмени после того, как в один из его двигателей попала птица.

Как пояснили агентству РИА Новости в пресс-службе перевозчика, самолет летел в Санкт-Петербург, на его борту находились 80 человек. При взлете экипаж почувствовал удар, после чего заглох левый двигатель. Несмотря на это пилоты приняли решение сначала сжечь лишнее топливо и только потом идти на посадку.

Журналисты уточняют, что никто не пострадал, сотрудники МЧС уже уезжают из аэропорта, а следственное управление на транспорте СК РФ организовала проверку по факту столкновения с птицей.