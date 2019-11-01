Лепса признали угрозой госбезопасности Латвии

Латвия запретила въезд российскому певцу Григорию Лепсу.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter написал, что на въезд в Латвию для Лепса закрыт на неопределенный срок. При этом министр сослался на выводы Службы государственной безопасности Латвии.

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс сказал РИА Новости, что в стране идет демонизация всего русского, и когда других инструментов под рукой нет, вытаскивают этот. Это говорит о том, что Латвия "падает в пропасть".

"Если бы папа Римский был бы русским, его бы тоже сделали персона нон грата в Латвии", — уверен Юрканс.

Ранее въезд в Латвию был запрещен для Олега Газманова, Валерии, Михаила Пореченкова, Ивана Охлобыстина, Дмитрия Певцова и других известных россиян.