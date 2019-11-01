Порядок назначения и начисления пенсии хотят изменить

Порядок назначения и выплаты пенсии может быть упрощен. Соответствующий проект приказа разработали в Минтруде. Документ опубликован для обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает отменить требование об обязанности граждан предоставлять различные личные справки и документы, если соответствующие сведения уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда России.

Также в проекте приказа закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.