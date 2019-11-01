Джокович вышел в полуфинал парижского Masters

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым полуфиналистом турнира категории Masters в Париже. В четвертьфинальном матче первая ракетка мира одержал крупную победу над греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась по итогам двух сетов.

Джоковичу, накануне давшему интервью на русском языке, для победы над соперником понадобилось провести на корте 59 минут. За это время он отдал греку, сеянному на турнире под седьмым номером, лишь три гейма и выиграл матч со счетом 6:1, 6:2.

Теперь место в финале турнира и возможность выиграть свыше пяти миллионов евро Джокович оспорит с болгарином Григори Димитровым. Их очный полуфинальный матч состоится в субботу, второго ноября.