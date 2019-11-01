Грета Тунберг поняла, что "проехала полмира не в том направлении"

Экологическая активистка Грета Тунберг попросила своих сторонников помочь найти транспорт, чтобы добраться из Чили в Испанию.

В Сантьяго, куда направлялась Грета, должна была пройти 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Однако ее перенесли в Мадрид из-за массовых протестов, которые начались в Чили после повышения стоимости проезда в метро.



16-летняя Грета по личным убеждениям не летает на самолетах, так как они наносят большой вред окружающей среде. На спортивной яхте она добралась до Лос-Анджелеса, путешествие заняло у нее около двух недель. И здесь она узнала о переносе мероприятия, передает ТАСС.

"Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантический океан в ноябре... Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна", — написала Тунберг на своей странице в Twitter.

Тунберг стала известной после выступления на климатическом саммите ООН, в котором обвинила мировых лидеров в краже своего детства. "Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на грани исчезновения, а все, о чем можете говорить вы — это деньги и сказки про рост экономики", — сказала она.