Развод состоялся. Украина выполнила свои обязательства в Золотом

Киеву и Луганску удалось полностью развести военную технику у села Золотое. Представители миссии ОБСЕ это зафиксировали и подтвердили. Но вроде бы неплохое начало, дающее надежду на урегулирование, сегодня испортили украинские военные. Совершенно неожиданно заявили, что дата разведения сил у поселка Петровское, которую накануне назвал Зеленский, 4 ноября, может быть пересмотрена. В ДНР настаивают, что прежние договоренности необходимо соблюдать и со своей стороны к отводу готовы.

В ту сторону по этой дороге — Украина, а там начинается уже Луганская Народная Республика. Зона разграничения от этой дороги распространяется на километр вправо и влево. Следующий этап — это разминирование обочин и уборка деревьев для того, чтобы камера ОБСЕ, которая находится на этой вышке, могла фиксировать все, что здесь происходит.

Колонна автомобилей ОБСЕ приезжает с украинской стороны сегодня, но делиться новостями почему-то не хотят, по крайней мере в присутствии журналистов. Уже в приватной беседе с представителем ЛНР в Совместном центре контроля и координации звучит главная новость сегодняшнего дня: Украина выполнила все договоренности, все это зафиксировано, что означает — разведение состоялось.

Уже после протокольного общения с сотрудниками ОБСЕ журналистам устраивают своеобразный пресс-тур по объектам, которые теперь будут и монтировать, и демонтировать. Вот подъемный кран устанавливает свежевыкрашенный синий вагончик СЦКК на перекрестке, чтобы в зону разведения случайно не заехал какой-то заблудившийся военный. А вот блиндаж, который будет разобран, с бойницей, направленной прямо на украинские позиции.

Конечно, участок два на два километра вряд ли решит проблему напряженности по всей линии соприкосновения. Как раз во время всех этих событий тут, на линии разведения, из поселка Спартак, это ДНР, пришло известие: тяжело ранен мирный житель. Но по крайней мере здесь, в поселке Золотое-5, надеются, что ситуация изменится, и обстрелы прекратятся.

На все инженерные работы, которыми будут заниматься уже сотрудники МЧС, а не военные, отведено 24 дня.