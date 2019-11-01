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Конфликт в Сирии 1 час назад

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1 ноября 201920:31 Александр Билибов

Историческое событие. Российские и турецкие военные начали патрулировать Сирию

Историческое событие. Российские и турецкие военные начали патрулировать Сирию

"Тигры", "Тайфуны", БТР — первое совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии уже называют событием едва ли не историческим. Колонна прошла маршрутом в 110 километров. И за всю дорогу не было ни одной нештатной ситуации. Все прошло в точности согласно меморандуму Путина-Эрдогана. А уже после окончания поездки турецкие военные вернулись на свою территорию, российская военная полиция продолжила контролировать ситуацию в зоне своей ответственности.

Вот этот забор и есть турецко-сирийская граница. Сейчас здесь находятся российские военные полицейские, с той стороны — военные Турции. Мы видим, уже стоит турецкая техника, идут последние переговоры и приготовления к началу совместного патрулирования.

Турецкие офицеры заходят на сирийскую строну, где их уже ждет старший российской колонны. Командиры обсуждают предстоящий маршрут, сверяются с картой. Наличие взаимопониманиям между военными двух стран очень важно.

Командиры еще раз перепроверяют и уточняют все детали. Убедившись, что все в порядке, турецкие военные уходят на свою территорию. Ровно в полдень колонна с той стороны забора начинает движение.

Вот он — один из важнейших пунктов сочинского меморандума по Сирии в действии. Колонна турецких бронемашин заходит на территорию Сирии для осуществления совместного патрулирования с российской военной полицией.

Все условия для начала этого процесса были выполнены даже быстрее, чем это было прописано в сочинском меморандуме. Курдские военизированные формирования отошли от границы на 30 километров, сирийская армия заняла погранзаставы, а российская военная полиция уже неоднократно прошла по маршрутам будущего совместного патрулирования.

Российско-турецкая колонна идет по дорогам северо-восточной Сирии. В ее составе бронемашины "Тигр", "Тайфун" БТР и 4 броневика турецкой армии. Сегодняшнее первое патрулирование пройдет в глубину на 6 километров от сирийско-турецкой границы. Эта договоренность была достигнута сегодня на месте, между командирами российской и турецкой колонн.

Протяженность маршрута составила 110 километров. На преодоление этого расстояния у патруля ушло около 4 часов. После чего турецкие военные удалились на свою территорию. Все прошло штатно, и обе стороны остались довольны результатом.

"Все прошло точно, но есть нюансы: некоторых дорог, обозначенных на карте, в действительности нет, но мы преодолели это, никаких проблем не возникло. В любом случае, любой следующий маршрут должен быть лучше предыдущего", — говорит офицер военной полиции ВС РФ Александр Безклубов.

В дальнейшем совместное патрулирование будет проходить не реже двух раз в неделю.

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