КХЛ. "Магнитка" дожала минское "Динамо" в овертайме

Новый соревновательный день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем в Магнитогорске, где "Металлург" на домашнем льду встречался с минским "Динамо". Победитель был выявлен только в овертайме, и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Минчане забили первую шайбу в матче – ее автором стал Дрю Шор. Однако еще в первом периоде хоккеисты "Металлурга" трансформировали счет в свою пользу – этому поспособствовали голы Алексея Береглазова и Денниса Расмуссена.

Но "динамовцы" смогли перевести матч в дополнительное время, когда шайбу забросил Евгений Ковыршин. А уже в овертайме нападающий "Магнитки" Андрей Локтионов с передачи Сергея Мозякина поставил точку в матче.

Для "Металлурга" эта победа стала шестой в предыдущих семи матчах. Теперь у клуба из Магнитогорска 27 очков и шестое место в Восточной конференции. Обратная ситуация у "Динамо" – это поражение стало десятым подряд в лиге, а в таблице Запада у него 18 очков и 11 место.