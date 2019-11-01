Французские "Рафали" разбомбили объекты игиловцев

Истребители Rafale французских ВВС нанесли удар по позициям ИГ (запрещена в России) на северо-востоке Ирака. Военные отчитались об уничтожении нескольких тоннелей и складов с боеприпасами. Мирных граждан в этом районе не было.

#fildefense Hier, une patrouille de Rafale de la base aérienne projetée au Levant a délivré une frappe contre plusieurs caches de Daech dans le nord-est irakien, dans le cadre du pilier « appui » de l’opération « Chammal »

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Также Минобороны Франции добавило, что операция проводилась вместе с другими участниками международной коалиции, пишет агентство ТАСС. Ее задача – нарушить снабжение боевиков.

Rafale — многоцелевой французский истребитель. Предельная скорость самолета достигает двух тысяч километров в час. На 13 точках подвески размещается до 9 тонн груза: баки с топливом, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля" и управляемые бомбы.