В числе спасенных из горящего дома в центре Москвы оказалась сова

В Москве из дома, в котором произошел пожар, спасли сову.

Птица была спасена во время тушения огня. Но найти хозяйку сразу не удалось. Чтобы сова пришла в себя, пожарные унесли ее в один из автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Потом нашлась хозяйка совы. Женщина рассказала, что сову зовут Абу. Женщина была безумно рада, на ее глазах были слезы. Она поблагодарила пожарных за помощь.



Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел в пятницу вечером на Большой Сухаревской площади​​​. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома было спасено более 30 человек. Трое были госпитализированы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры ЦАО, жильцов квартир, пострадавших при пожаре, готовы разместить в гостинице "Волга" поблизости, для работы с ними создан специальный штаб.

Движение в районе метро "Сухаревская" из-за пожара было затруднено, но в настоящее время уже восстановлено.