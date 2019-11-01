Live

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 ноября 201920:11

В числе спасенных из горящего дома в центре Москвы оказалась сова

ВКонтакте/МЧС Москвы

В Москве из дома, в котором произошел пожар, спасли сову.

Птица была спасена во время тушения огня. Но найти хозяйку сразу не удалось. Чтобы сова пришла в себя, пожарные унесли ее в один из автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Потом нашлась хозяйка совы. Женщина рассказала, что сову зовут Абу. Женщина была безумно рада, на ее глазах были слезы. Она поблагодарила пожарных за помощь.


Пожар в восьмиэтажном жилом доме произошел в пятницу вечером на Большой Сухаревской площади​​​. Возгорание возникло в квартире на втором этаже и по деревянным перекрытиям перекинулось в шахту лифта, которая в результате обрушилась. Из горящего дома было спасено более 30 человек. Трое были госпитализированы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры ЦАО, жильцов квартир, пострадавших при пожаре, готовы разместить в гостинице "Волга" поблизости, для работы с ними создан специальный штаб.

Движение в районе метро "Сухаревская" из-за пожара было затруднено, но в настоящее время уже восстановлено.

Сейчас

20:32

Инцидент в Тюмени: пассажиры вылетели в Питер на другом SSJ-100

19:01

Театр сатиры прокомментировал новости о сердце Ширвиндта

18:23

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

17:18

Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии

15:48

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

15:02

Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева

14:31

Убийца принял за демона малыша из "Сказки"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Экстренно севший в Тюмени SSJ-100 отстранят от полетов

Экстренно севший в Тюмени SSJ-100 отстранят от полетов

47 минут назад
Путин предупредил, что дефицит квалифицированных кадров может составить три миллиона человек

Путин предупредил, что дефицит квалифицированных кадров может составить три миллиона человек

1 час назад
В числе спасенных из горящего дома в центре Москвы оказалась сова

В числе спасенных из горящего дома в центре Москвы оказалась сова

22 минуты назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 2 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"

3 ноября

12:00

Деловой инвестиционный саммит АСЕАН - 2019
20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Театр сатиры прокомментировал новости о сердце Ширвиндта

Театр сатиры прокомментировал новости о сердце Ширвиндта

1 час назад
Порядок назначения и начисления пенсии хотят изменить

Порядок назначения и начисления пенсии хотят изменить

1 час назад
У детсадовского убийцы "поехала крыша"

У детсадовского убийцы "поехала крыша"

2 часа назад
Камера сняла последние секунды жизни бывшего мэра Киселевска

Камера сняла последние секунды жизни бывшего мэра Киселевска

8 часов назад
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

4 часа назад
Трамп о новом лидере ИГ: мы точно знаем, кто он

Трамп о новом лидере ИГ: мы точно знаем, кто он

2 часа назад
Хороший пример: после Золотого отвода войск ждут в Петровском

Хороший пример: после Золотого отвода войск ждут в Петровском

4 часа назад
Песков, Поклонская и Слуцкий ответили Криклию

Песков, Поклонская и Слуцкий ответили Криклию

4 часа назад
Захарова напомнила о происходящем в Латвии и на Украине

Захарова напомнила о происходящем в Латвии и на Украине

3 часа назад
"15 лет выдержки": Оркестр волынщиков Москвы отметит день рождения в Доме музыки

"15 лет выдержки": Оркестр волынщиков Москвы отметит день рождения в Доме музыки

3 часа назад
"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

"Екатерина. Самозванцы": все коронованные особы и их фавориты в программе "Привет, Андрей!"

4 часа назад
Техновидение: обзор складного смартфона Samsung и зачем Сбербанку ваши посты "ВКонтакте"

Техновидение: обзор складного смартфона Samsung и зачем Сбербанку ваши посты "ВКонтакте"

5 часов назад
Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

14 часов назад
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

31.10.2019 12:11
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
Пловец Антон Чупков победил на этапе Кубка мира

Пловец Антон Чупков победил на этапе Кубка мира

9 минут назад
Французские "Рафали" разбомбили объекты игиловцев

Французские "Рафали" разбомбили объекты игиловцев

27 минут назад
Грета Тунберг поняла, что "проехала полмира не в том направлении"

Грета Тунберг поняла, что "проехала полмира не в том направлении"

44 минуты назад
КХЛ. "Магнитка" дожала минское "Динамо" в овертайме

КХЛ. "Магнитка" дожала минское "Динамо" в овертайме

54 минуты назад
Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

Армянским номерам пора в утиль: они уже не спасут от огромных штрафов (видео)

1 час назад
Джокович вышел в полуфинал парижского Masters

Джокович вышел в полуфинал парижского Masters

1 час назад
Лепса признали угрозой госбезопасности Латвии

Лепса признали угрозой госбезопасности Латвии

1 час назад
Фигурист Самарин – второй после короткой программы на Гран-при Франции

Фигурист Самарин – второй после короткой программы на Гран-при Франции

1 час назад
Поезда в Крым поедут в этом году, оператор определен

Поезда в Крым поедут в этом году, оператор определен

1 час назад
4,5 миллиона за коммуналку: биткоины разорили жильцов дома в Красноярске

4,5 миллиона за коммуналку: биткоины разорили жильцов дома в Красноярске

1 час назад
Спустя 30 лет стали известны детали засекреченного похода на Северный полюс

Спустя 30 лет стали известны детали засекреченного похода на Северный полюс

2 часа назад
Ким Чен Ын приглашен в Москву на 75-летие Победы

Ким Чен Ын приглашен в Москву на 75-летие Победы

2 часа назад
Прогноз на выходные: тренд на потепление, но радоваться рано

Прогноз на выходные: тренд на потепление, но радоваться рано

2 часа назад
Названы популярные направления для путешествий с детьми на новогодние каникулы

Названы популярные направления для путешествий с детьми на новогодние каникулы

2 часа назад
Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии

Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии

2 часа назад
Генсек НАТО дал указания Украине

Генсек НАТО дал указания Украине

3 часа назад
Учёные: вера в дьявола помогала людям избегать страшных заболеваний

Учёные: вера в дьявола помогала людям избегать страшных заболеваний

3 часа назад
Родственники отправили пенсионерку жить в курятник

Родственники отправили пенсионерку жить в курятник

3 часа назад
Кулижников выиграл конькобежный чемпионат России

Кулижников выиграл конькобежный чемпионат России

4 часа назад
Юрий Трутнев выступил против "плоских" тарифов для вахтовиков в ДФО

Юрий Трутнев выступил против "плоских" тарифов для вахтовиков в ДФО

4 часа назад
Полковник Черкалин готов расстаться с миллиардами, часами и запонками

Полковник Черкалин готов расстаться с миллиардами, часами и запонками

5 часов назад
На "Автоторе" стартовала сборка Kia Soul по полному циклу

На "Автоторе" стартовала сборка Kia Soul по полному циклу

5 часов назад
Полная амнезия иммунитета: корь делает организм уязвимым к другим болезням

Полная амнезия иммунитета: корь делает организм уязвимым к другим болезням

5 часов назад
Константин Крюков рассказал о "клане Бондарчуков"

Константин Крюков рассказал о "клане Бондарчуков"

5 часов назад
Познакомьтесь с русскими голосами "Холодного Сердца 2"

Познакомьтесь с русскими голосами "Холодного Сердца 2"

7 часов назад
Клетки зубов восстанавливают молочные железы

Клетки зубов восстанавливают молочные железы

9 часов назад
Инновационное развитие: топ-10 регионов России

Инновационное развитие: топ-10 регионов России

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку