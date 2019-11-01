Оформление ДТП в смартфоне и электронный ПТС: как изменится жизнь автомобилистов

С 1 ноября вступил в силу целый ряд новых законов, которые так или иначе коснутся миллионов человек. Вводится обязательная электронная сертификация для всех молочных продуктов. Она позволит Россельхознадзору отслеживать качество продукции в режиме реального времени и оперативно выявлять нелегальные производства.

Вид на жительство в России стал бессрочным. Причем, иностранцы, у которых есть близкие родственники-россияне, смогут получить его без разрешения на временное проживание. Кроме того, беженцы с Украины с 1 ноября имеют право на получение этого документа вне квоты, которую для каждого региона устанавливает правительство.

Отныне, если сделка с недвижимостью проводится с использованием электронной подписи, то перед ее регистрацией собственнику обязательно будут отправлять уведомление, чтобы защитить граждан от мошенников.

Сегодня же вступил в силу закон об устойчивом Рунете. Он обеспечит бесперебойную работу российского сегмента сети в случае, если ее отключат от глобальной инфраструктуры.

И сразу два нововведения для автомобилистов: покупателям новых машин уже начали выдавать электронные ПТС, а оформить ДТП без полицейских теперь можно за 10 минут с помощью специального приложения.

Личный инспектор ДПС теперь поселился в карманах 64 миллионов российских автомобилистов. Новый мобильный суперсервис "Помощник ОСАГО", который с 1 ноября заработал в пяти пилотных регионах, позволяет максимально быстро оформить мелкую аварию. Вызывать инспекторов на место ДТП не придется.

"Мы будем стремиться, чтобы 10 минут было максимальное время по оформлению", — говорит Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России.

Для активных пользователей портала госуслуг оформление аварии будет выглядеть следующим образом: один из участников аварии открывает на своем смартфоне приложение, вводит серию и номер полиса второго участника аварии. Данные проверяются. Дальше — сведения о повреждениях и фотография нарисованной на бумаге схемы ДТП. Оба участника подписывают электронное извещение, получают подтверждение на телефон о том, что авария зарегистрирована, и после этого можно разъезжаться.

Но "Помощник ОСАГО" поможет, только если в аварии нет пострадавших, а между участниками ДТП нет разногласий. При фотофиксации сумма возмещения ущерба до 400 тысяч рублей, без фото — максимум 100 тысяч. Если машина застрахована по КАСКО, то по мобильному телефону оформить ДТП нельзя — это в будущем, система работает в тестовом режиме. Также, как и другая электронная система, которая заменит бумажные ПТС.

Показать электронный ПТС довольно сложно — ведь это просто запись в электронном реестре, который очень повлияет на жизнь всех автомобилистов. Электронный документ невозможно испортить или потерять, а хранить дома бумажный дубликат больше не нужно.

В электронном ПТС больше 120 полей, в бумажном — всего 21 строчка. Электронный в перспективе позволит отследить всю историю машины. Никаких скрученных пробегов, ведь добавлять данные в ПТС можно, а вот переправлять задним числом — нет.

"В бумажном паспорте вы не найдете, какая коробка передач — механическая или автоматическая. Не найдете нагрузку на ось — многие интересуются, особенно большегрузные автомобили. В электронном паспорте гораздо больше информации", — рассказывает Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности АО "Электронный паспорт".

Анастасия целый год мечтала о новой машине.

- Поздравляем вас с покупкой. Желаем удачных дорог.

Автовладелец отправляется в ГИБДД, но там уже про ее машину все знают — у инспекторов доступ к электронному ПТС по защищенным каналам связи.

"Владелец может нам предъявить либо выписку из электронного паспорта, либо предоставить сведения о ID-номере, или мы установим его в процессе осмотра и получим все необходимые сведения", — объясняет Сергей Фомочкин, заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России.

Самый спорный вопрос, нужно ли в электронном ПТС указывать собственника. В бумажном ПТС такие сведения обязательны. В электронном это пока по желанию владельца.

"Мы все хотим знать, сколько было собственников было у автомобиля, как он эксплуатировался. По как собственники мы также не хотим, чтобы человек с улицы мог узнать адрес, кто перепродал. Вопрос очень тонкий", — поясняет Илья Минкин, генеральный директор АО "Электронный паспорт".

Сейчас в России оформлено больше 30 тысяч электронных паспортов на новые машины. Владельцам бумажных ПТС беспокоиться не нужно, они действуют по-прежнему. Но если бумажный паспорт придет в негодность или закончится, вместо него уже оформят электронный.