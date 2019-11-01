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1 ноября 201921:15 Александр Хабаров

Brexit и волшебная палочка Трампа: президент США бросил в Джонсона "дипгранату"

Brexit и волшебная палочка Трампа: президент США бросил в Джонсона "дипгранату"

"Либо вы со мной, либо ваше место на Даунинг-стрит уже в декабре займет антибрекзитер Корбин" — этот ультиматум Борису Джонсону от главного брекзитера королевства Найджела Фараджа сегодня удивил всю Британию. Прятавшийся в тени затянувшегося развода Лондона с Брюсселем Фарадж оказался, что называется, в нужное время в нужном месте. Вот только место и время ему подсказала не королева, а президент США. Сначала Трамп пообещал Фараджу торговые льготы, если убедит Джонсона не тянуть с Brexit еще три месяца, а затем будто бы случайно они созвонились в прямом эфире британского радио.

В британской предвыборной кампании появился еще один участник — президент США Дональд Трамп. Его неожиданное и безапелляционное вмешательство застало врасплох многих местных политиков, включая премьер-министра. За советом к Трампу в прямом эфире обратился его друг, депутат Европарламента, лидер партии Brexit и к тому же радиоведущий Найджел Фарадж.

"Президент, вы же большой фанат Brexit. Вы расстроены тем, что Великобритания сейчас не выходит из состава ЕС?" — спросил Найджел Фарадж, лидер партии Brexit.

"Ну, я думаю, что Борис Джонсон расстроен. И я расстроен, и вы тоже. Мы хотели бы вести торговлю с Великобританией, и вы хотели бы торговать с нами. Но, честно говоря, учитывая определенные аспекты сделки по Brexit, у нас с вами может ничего не получиться. Все из-за этого, что вас удерживают в Евросоюзе", — ответил президент США Дональд Трамп.

Заявление Трампа в Лондоне назвали "дипломатической гранатой", брошенной в британского премьер-министра. Трамп дал понять, что Джонсон заключил плохое соглашение о Brexit. Отказаться от него теперь предлагает и Найджел Фарадж. Взамен он обещает премьер-министру свою поддержку на выборах.

"Я хочу обратиться к Борису Джонсону: откажитесь от вашей сделки по Brexit. Если люди узнают, под чем вы подписались, им это не понравится", — заявил Найджел Фарадж, лидер партии Brexit.

В интервью Фараджу Трамп подтвердил, что хотел бы и дальше видеть Джонсона на посту премьер-министра, добавив, что за лидера оппозиции Джереми Корбина британцам ни в коем случае голосовать нельзя.

"Корбин будет таким плохим выбором для вашей страны! Он настолько плох! Он будет плохо управлять, и приведет вашу страну в ужасное состояние!" — утверждал президент США Дональд Трамп.

Обиженный Корбин заявил, что Трамп вмешивается в чужие дела, чтобы поддержать своего друга Джонсона. Но источники в британском правительстве говорят, что такая услуга Трампа премьер-министра только разозлила.

Еще большее недоумение в Лондоне вызвали слова американского президента о некоей "волшебной палочке", с помощью которой он, когда ему нужно, усмиряет Евросоюз.

"Я знаю, что там очень жесткие ребята, с ними тяжело договариваться. И я говорил про это Борису. Но у меня есть волшебная палочка. И с ней я могу легко справляться со всеми проблемами. Все что мне нужно, это сделать определенный шаг, и они тут же легко соглашаются со мной на все", — заявил президент США Дональд Трамп.

Секретное оружие Трампа пришлось бы кстати британскому премьеру. Партия Джонсона сейчас опережает оппозиционных лейбористов на 17 процентов. Но это еще не гарантия победы. Премьер-министр не только провалил обещанный им Brexit 31 октября, но и объединяющей фигурой для британцев не стал, если не считать костюмы "а-ля Джонсон", которые в этом году в Великобритании стали самым популярным нарядом среди поклонников Хэллоуина.

Вместо обещанного британцам Дня независимости от ЕС, страна по-прежнему остается в Евросоюзе. Евроскептики винят в этом депутатов нижней палаты британского парламента и особенно бывшего спикера Джона Беркоу, который покинул свой пост на этой неделе. Ходили слухи, что за Беркоу уже сражались продюсеры популярного телешоу, участники которого выживают в джунглях, но якобы спикер запросил за свое участие слишком высокий гонорар — миллион фунтов стерлингов.

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