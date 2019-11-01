Опасный полосатый рейс: тигров заморили голодом на границе из-за проблем с документами

Власти сразу трех стран ищут виновных в гибели цирковых тигров на польско-белорусской границе. Зоотехник фуры с клетками, в которых через всю Европу в подарок малоизвестному дагестанскому зоопарку везли сразу 10 хищников, арестован. Ему, гражданину России, грозит до 3 лет тюрьмы. В зоопарке заявили, что владелец тигров — "хороший знакомый" учреждения, который и предложил бесплатно забрать животных с Апеннин. Изначально трансфер планировали осуществить за 3 дня, но из-за задержек на таможне доставка растянулась почти на две недели.

- Он пьет целый день. 14 дней без еды и воды — это страшно для тигра.

Им ставят капельницы и дают антибиотики. Познаньский зоопарк борется за жизни девяти обессиленных тигров, доставленных сюда прямо с границы. Животные перенесли сильный стресс, они истощены и обезвожены. Тигрица так исхудала, что у нее буквально выступают ребра. Еще один тигр, по словам зоологов, не может встать на лапы. И еще не ясно, удастся ли его спасти.

Пока их нельзя много кормить — долгое время хищники находились почти без еды и воды, и теперь организм может не справиться. Вместо свежего мяса в таможенном терминале польского погранпункта им давали мороженых цыплят-бройлеров.

"У них проблемы с мышцами, атрофировались уже мышцы, еле волочат задние лапы. Приехали к нам в ужасном состоянии", — говорит зоолог Софья Вечорек.

История этого "полосатого рейса" оказалась невероятно драматичной. На долю 10 амурских тигров выпали испытания, которые не все хищники смогли перенести. Запертые в тесных железных ящиках они буквально умирали на приграничной автостоянке в Корощине.

Еще 26 октября грузовик с животными задержали на польско-белорусской границе из-за проблем с ветеринарными документами и отсутствием белорусских виз у двух итальянских водителей. Белорусская пограничная служба развернула фуру с животными обратно. Хищники застряли в Польше и были брошены на произвол судьбы.

"Мы не можем разгрузить этих животных, так как у нас нет возможностей", — объясняет Ярослав Нестеровски, сотрудник ветеринарной службы.

Только когда один из тигров, запертых в темноте и холоде почти на две недели, погиб, в Польше началась операция по спасению животных. Грузовику с хищниками на автотрассах помогала полиция, фуру даже освободили от уплаты за дорогу. К выгрузке измученных и обезумевших тигров, некоторые из которых стали проявлять агрессию, пришлось привлекать военных.

Итальянских тигров так и не дождались в Дагестане. Хищников, которые остались без работы после того, как начал действовать запрет на цирки с животными, везли в зоопарк "Сказка". Здесь уверяют, что хотели бесплатно забрать тигров-пенсионеров.

"Это старенькие цирковые животные. У них будет огромный вольер — гектар, где будет бассейн, деревья", — рассказывает Ирина Куликовская, руководитель организации по защите животных "Право на жизнь".

О тяжелых условиях перевозки в зоопарке говорить не хотят, обвиняя в возникших проблемах польскую сторону.

В дело вмешалась польская прокуратура. Двух итальянских водителей и зоолога из России задержали. Если будет возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, ему может грозить до трех лет тюрьмы.

"Должны быть проветриваемые фуры. Фуры должны быть с контролем климата: когда животным жарко, должен подаваться прохладный воздух, а когда холодно должен быть обогрев", — объясняет дрессировщица Карина Багдасарова.

"Для того, чтобы таких зверей ввезти в страну, нужно обладать пакетом необходимых документов, подтверждающих легальность происхождение этих видов, пакетом сопроводительных ветеринарных документов. Без них наличия, или если в них есть ошибки, ввезти зверей в Россию будет невозможно", — говорит Владимир Кревер, руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы.

Сейчас Польша решает дальнейшую судьбу пострадавших тигров. Двух самых истощенных хищников отставит себе Познаньский зоопарк, остальных надеются увезти в реабилитационный заповедник в Испании. Но это можно будет сделать только после того, как хищников удастся выходить.