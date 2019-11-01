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1 ноября 201921:49 Марина Громова

Уникальные драгоценности Людмилы Зыкиной уйдут с молотка

Уникальные драгоценности Людмилы Зыкиной уйдут с молотка

Любимые серьги Людмилы Зыкиной с бриллиантами и сапфирами и колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное певице, по семейному преданию, Гейдаром Алиевым, выставят на аукцион в начале декабря. В целом на торгах будут представлены около 40 лотов из личной коллекции Зыкиной.

Редкие кашмирские сапфиры, каждый окаймлен десятью бриллиантами. На многих фотографиях и видеозаписях легендарная Людмила Зыкина именно в них. "Мои серьги" — так певица называла любимое украшение — теперь могут стать чьими-то еще.

"Старт — всего один миллион рублей. Это, конечно, не цена для этого украшения", — говорит эксперт аукционного дома Иван Ефимов.

На аукцион выставят около сорока лотов. Броши, кольца. Это колье — в нем 127 бриллиантов — подарок президента Азербайджана Гейдара Алиева. Колье, как и серьги с сапфирами, однажды уже пытались пустить с молотка.

"В настоящее время с уверенностью можно сказать, что все юридические вопросы урегулированы", — говорит Ефимов.

Детективная история с драгоценностями певицы начались почти сразу после ее смерти. Детей у Людмилы Георгиевны не было, соответственно, не было прямых наследников. Завещания она не оставила.

"Она скорее замуж вышла бы еще раз, чем написала бы завещание. Она шутя говорила, что хочет до ста пятидесяти лет прожить", — говорит Елена Лосева, подруга Людмилы Зыкиной.

Кадры оперативной съемки, 2010 год. Обыск у личной помощницы Зыкиной Татьяны Свинковой. Последние годы жизни Людмилы Георгиевны Свинкова фактически жила у нее, а после смерти решила оставить украшения себе. Когда в права наследства вступили племянники Зыкиной, они обратились в суд.

"И раздули все это. Обыск. "Мы там нашли все это". А где еще могли найти эти вещи, если она жила в этом доме?" – возмущалась Свинкова.

Но часть украшений так и не нашли. Сегодня мы попытались связаться с Татьяной Свинковой, но она отказалась разговаривать.

Семь лет назад бриллианты Зыкиной уже пытались продать. Аукцион состоялся и даже был выявлен победитель, но тогда результаты торгов пришлось аннулировать.

"Насколько я знаю, там заявилось какая-то дальняя родственница, заявление которой приостановило продажу, — рассказывает Ксения Рубцова, директор "Дома Людмилы Зыкиной". — Не знаю, как они у них там делятся, но у них какой-то был конфликт. Но вообще-то все в руках Сергея Зыкина".

Племянник певицы Сергей Зыкин живет в Пензенской области. Общаться с журналистами отказывается.

Если коллекция знаменитой артистки все-таки будет продана, ее наследникам достанутся сотни миллионов рублей.

"Она не показывала на себе, что руки в кольцах. Мы не обращали внимания. Какие изумруды были настоящие! Какие бриллианты! Но она их не выпячивала. Вела себя достойно и скромно", — рассказывает народная артистка России Екатерина Жемчужная.

Королева русской песни, как называли Зыкину, и украшения носила королевские. В советские годы считалось, что ее коллекция могла соперничать с собранием самой Галины Брежневой — дочери генсека, тоже большой любительницы драгоценных камней. На аукцион выставят и норковую шубу певицы, и пластинки из личной коллекции.

Наследники Зыкиной утверждают, что часть полученных от аукциона средств потратят на то, чтобы увековечить ее память. Правда, деньги на мемориальную доску на доме певицы и памятник на ее могиле собирали всей страной.

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