Плохо кормила, била, держала в туалете: мать истязала детей почти 17 лет

В Вологодской области перед судом предстанет женщина, которая долгое время истязала своих приемных детей.

По версии следствия, женщина регулярно избивала своих приемных дочерей (1995, 2002 и 2003 года рождения), не кормила и запирала в туалете. Кроме того, она заставляла их выполнять тяжелую работу по хозяйству, в том числе на улице в любую погоду. Все это продолжалось почти 17 лет — с марта 2002 по январь 2019 года.

Следователи допросили более тридцати свидетелей, среди которых знакомые, соседи и педагоги. Женщине было предъявлено обвинение по статье "Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Расследование находилось под контролем председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существ, сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета по Вологодской области.