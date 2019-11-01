Пловец Антон Чупков победил на этапе Кубка мира

В Казани проходит этап Кубка мира по плаванию. Российский пловец Антон Чупков победил на дистанции 100 метров брассом.

Победу Чупкову принес результат 94 секунд. На втором месте голландец Арно Камминга (58,98), третьим стал японец Ясухиро Косэки (59,23).

У женщин на дистанции 200 метров брассом весь пьедестал заняли российские спортсменки. Победу с результатом 2 минуты 24,10 секунды одержала Мария Темникова. На втором месте Дарья Чикунова (2.24,56), бронза досталась Виталине Симоновой (2.28,32).

Антон Никитин занял второе место на дистанции 400 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 3 минуты 47,60 секунды. Еще один наш пловец Александр Красных занял третье место со временем 3.48,28. Победу одержал литовец Данас Рапшис (3.44,60).