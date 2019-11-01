Инцидент в Тюмени: пассажиры вылетели в Питер на другом SSJ-100

Пассажиры аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 улетели в Санкт-Петербург на резервном самолете той же модели. Семеро отказались от полета, поэтому на борту всего 75 человек.

Ранее сообщалось, что лайнер "Ямала" вернулся в аэропорт вылета из-за спровоцированного со столкновением с птицей отказа левого двигателя. В результате случившегося никто не пострадал. Самолет будет отремонтирован и отстранен от полетов на время проверки.