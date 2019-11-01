Поговорили серьезно и конструктивно. США и Китай обсудили ключевые торговые вопросы

Китайский вице-премьер Лю Хэ провел телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Американские журналисты назвали общение "серьезным и конструктивным": представители двух стран обсудили вопросы, связанные с торговой сделкой между Пекином и Вашингтоном, и им удалось согласовать ее ключевые положения, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о соглашении, которое должно положить начало примирению с Китаем. Согласно этой сделке, Китай обязуется увеличить импорт сельскохозяйственных товаров из США на 40-50 миллиардов долларов.

Подписание должно было состояться на саммит АТЭС в Чили, но местные власти отменили мероприятие. Несмотря на это, Штаты рассчитывают заключить эту сделку в намеченные ранее сроки.