Подписана грамота о единстве Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ

Патриарх Кирилл сегодня подписал грамоту о воссоединении Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью. Торжественная церемония прошла в Даниловом монастыре. Один экземпляр документа будет храниться в московском архиве, второй вручат архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), сообщает телеканал "Россия 1".

Он, а также другие представители теперь уже бывшего русского экзархата, прибыли в столицу России из Парижа. Они станут участниками праздничных мероприятий в честь воссоединения с РПЦ. Торжества продлятся три дня.

В РПЦ перейдут более 60 приходов, которые раньше были частью Вселенского патриархата, но решили покинуть его после того, как Константинополь объявил о намерении упразднить Архиепископию.