Во Владимире бывшего главврача областной больницы арестовали за растрату

Во Владимире суд заключил под стражу бывшего главного врача областной клинической больницы Любовь Быкову. Женщину подозревают в растрате при закупке томографа для главного медицинского учреждения Владимирской области. Оборудование обошлось бюджету в 72 миллиона рублей. Однако следователи установили, что стоимость была завышена на 20 миллионов, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее в больнице прошли обыски, оперативники изъяли документы. Вопросы у следователей возникли и к коммерсантам, которые занимаются поставкой оборудования.

"Пособники преступления учредитель ООО "Медиа-Профи" Наталья Дутова и директор этой же фирмы Марина Тайгунова отправлены под домашний арест", — сообщили в следственном управлении СК по региону.