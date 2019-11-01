Штаты отпустили Билалова под залог

Беглый глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмет Билалов отпущен на свободу под залог. Однако дело о его депортации все еще находится в иммиграционном суде США, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, бизнесмен был задержан 22 октября в американском штате Флорида. Как пояснили в миграционной службе, Билалов въехал в страну 2 мая по визе, которая не разрешает иммиграцию. А когда срок ее действия истек, россиянин остался в США.



Между тем в России бывший вице-президент Олимпийского комитета объявлен в розыск. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В 2013 году Владимир Путин раскритиковал работу компании "Красная поляна", которая строила горнолыжный комплекс "Русские горки" к Олимпиаде 2014 года. Подрядчики сорвали сроки сдачи спортивного объекта и в четыре раза подняли его стоимость.

Как стало известно СМИ, фактическим хозяином "Красной поляны" являлся Ахмет Билалов.