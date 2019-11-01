Бывший тренер "Спартака" может возглавить "Удинезе"

Итальянский "Удинезе" отправил в отставку главного тренере Игора Тудора. Причиной увольнения хорватского специалиста стало неудачное выступление удинцев в нынешнем сезоне.

В течении недели "Удинезе" потерпел два сокрушительных поражения. Сначала клуб из города Удине был разгромлен в Бергамо "Аталантой" 1:7, а затем дома пропустил четыре мяча от "Ромы". Игор Тудов, возглавивший "зебр" в марте, лишился своего поста.

Одним из кандидатов на замещение вакансии является бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера. Покинувший московский клуб год назад Каррера сейчас не связан контрактом ни с одним из клубов. Также руководство рассматривает кандидатуру Франческо Гвидолина, уже работавшего с "Удинезе" в 1998-99 и 2010 -14 годах.