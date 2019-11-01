В Турции задержаны две россиянки

Турецкие силовики задержали в провинции Килис двух женщин, предположительно, гражданок России. Они пытались попасть в Республику из Сирии. Как уточняют местные журналисты, женщин подозревают в связях с ИГ (запрещена в России), сообщает агентство ТАСС.

Посольство России и Турции отказалось комментировать задержание. В диппредставительстве заявили, что не могут разглашать персональные данные российских граждан.