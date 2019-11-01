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1 ноября 201922:05

КХЛ. "Авангард" нанес поражение "Амуру", а "Сочи" обыграл рижан

hawk.ru

Игровой день двумя матчами. В Балашихе омский "Авангард" нанес поражение "Амуру" из Хабаровска, а в Сочи клуб с одноименным названием нанес поражение рижскому "Динамо" с тем же счетом.

"Амур" первым добился успеха благодаря броску Павла Турбина на 12 минуте. Сибиряка ответили голами Тейлора Бека и Кирилла Семенова. Но Александр Горшков восстановил равновесие, которое продержалось до 56 минуты. Пока Сергей Широков не принес омичам победу. "Авангард" набрал 32 очка и занимает второе место в Восточной конференции. "Амур" занимает последнее место на Востоке, набрав 21 очко.

По сходному сценарию разворачивались события в Сочи. Рижане первыми добились успеха благодаря голу Даниэля Берзиньша. Но после двух бросков Роберта Росена "Сочи" вышел вперед. Динамовцы отыгрались благодаря голу Оскара Бартулиса. Но за полминуты до конца основного времени Росен забросил свою третью шайбу и принес сочинцам победу. У "Сочи" 21 очко и девятая позиция на Западе. Рижское "Динамо" с 16 очками идет последним в Западной конференции.

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