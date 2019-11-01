Баскетбольный ЦСКА выиграл у "Зенита" в матче Евролиги

В Санкт-Петербурге состоялся матч баскетбольной Евролиги между "Зенитом" и московским ЦСКА. Гости победили с результатом 87:70.

ЦСКА выиграл первую четверть 26:15. Второй период прошел в равной борьбе 22:22, а в третьей "Зенит" сравнял счет. Однако гости вышли вперед, а в четвертом игровом отрезке увеличили свое преимущество до 17 очков. Самым результативным в составе армейцев стал Джеймс Майк, чей вклад в победу составил 16 очков У "Зенита" Айон Густаво, набравший 20 очков.

ЦСКА набрал 5 очков в шести встречах и занимает первое место. У "Зенита" две победы и 14 место. Следующий матч армейцы проведут в гостях с французским "Виллербаном" 8 ноября. Днем ранее "Зенит" сыграет с "Химками".