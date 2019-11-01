Алена Косторная лидирует после короткой программы на Гран-при Франции

Во французском Гренобле проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях женщин после короткой программы лидирует Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает второе место.

Судьи оценили выступление 16-летней Косторной в 76,55 балла. Алина Загитова получила (74,24). Третий результат у американки Марии Белл (70,25). Третья российская фигуристка Мария Сотскова занимает последнее, 11-е место (50,38).

Алена Косторная заявила ТАСС, что пока еще не до конца освоила тройной аксель. "Не скажу, что этим тройным акселем мы абсолютно подружились. Надеюсь, что я буду его прыгать также, как тройной флип".

Алина Загитова осталась не вполне довольной своим выступлением в короткой программе. "Можно было выступить еще лучше. Я расцениваю этот прокат как рабочий. Есть, над чем работать. Но главное, что я вышла и откаталась с удовольствием".