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2 ноября 201900:25

Штормовой ветер обесточил почти миллион домов в Канаде

EPA

Из-за сильного дождя и штормового ветра почти один миллион домов в канадской провинции Квебек остались без электричества.

По данным энергетической компании Hydro Quebec, около 960 тысяч домов в Квебеке, в том числе 122 тысячи в Монреале, обесточены.

В Hydro Quebec не смогли назвать сроки ремонта электросетей. Предположительно, на восстановление электроснабжения может уйти не менее двух дней, передает РИА Новости.

В Национальном метеорологическом агентстве Канады предупреждают: порывы ветра в прибрежных районах восточного побережья могут достигать 30 метров в секунду.

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