Лавров: российские военные пока не могут подтвердить гибель аль-Багдади

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные изучают дополнительные факты по объявленной Соединенными Штатами информации о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, но пока не могут подтвердить эти данные.

"Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты — многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут".

Комментируя заявление американской стороны, Лавров назвал аль-Багдади "порождением Соединенных Штатов".

Новость о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади 27 октября озвучил президент США Дональд Трамп. Американский лидер сообщил, что в ходе операции террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".