Фигуристы Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу на Гран-при Франции

В Гренобле проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию. Выполнили короткую программу спортивные пары. На первом месте российский дуэт Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

Судьи оценили выступления Дарьи и Дениса в 76,59 балла, что принесло российской паре первое место. Второй результат также у наших фигуристов — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — 73,77балла. На третьем месте расположились американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (68,65).

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в прошлом сезоне дважды занимали третье место на этапах Гран-при. На этапе в Лас-Вегасе они были вторыми. Анастасия Мишина и Александр Галлямов проводят свой первый сезон во взрослых соревнованиях.