Дубль Промеса помог "Аяксу" одержать очередную победу

Матчем между "Зволле" и "Аяксом" начался двенадцатый тур чемпионата Голландии. Чемпион победил 4:2. По два мяча в составе победителей забили Квинси Промес и Давид Нерес.

К 20 минуте "Аякс" выигрывал 3:0. На 6 минуте Квинси Промес добил в сетку, отраженный вратарем "Зволле" мяч. Через 6 минут бывший спартаковец удвоил преимущество гостей, а затем отличился и Нерес. Но "Зволле" усилиями Густаво Хамера один гол отыграл, а во втором тайме Мустафа Сайман поставил победу амстердамцев под сомнение. Снял все вопросы Нерес на 88 минуте.

"Аякс" выиграл 4:2, набрал 32 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Квинси Промес забил восемь мячей и занимает вторую позицию в споре бомбардиров.