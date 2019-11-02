Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса

В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. Накануне поединка прошла церемония взвешивания.

Вес Ковалева составил 79,38 кг. Альварес оказался несколько легче 79,15 кг. При этом российский боксер смог попасть в рамки весовой категории только со второй попытки. При первом взвешивании вес Сергея превышал допустимый на 100 грам.

Для Ковалева, который будет защищать свой чемпионский титул, этот бой станет 39 на профессиональном ринге. В его активе 34 победы, 3 проигрыша и ничья. Альварес одержал 52 победы при двух ничьих и одном поражении.

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