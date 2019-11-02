Гран-при США. Квят оказался двенадцатым во второй квалификации

В Остине проходит 19 этап Формулы- Гран-при США. Состоялись свободные звезды. В первой практике лучшее время показал голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull, во второй – британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

В первом свободном заезде Макс Ферстаппен проехал самый быстрый круг. Вторым стал немец Себастьян Феттель из Ferrari, третьим еще один гонщик Red Bull Александр Албон из Таиланда. У выступающего за Toro Rosso Даниила Квята одиннадцатый результат.

Во второй практике лучше всех выступил Льюис Хэмилтон. Вторым оказался монегаск Шарль Леклер из FerrariМакс Ферстаппен на этот раз стал третьим. У Даниила Квята – двенадцатое время.