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2 ноября 201905:08

НХЛ. Василевский не спас "Тампу" от проигрыша

nhl.com

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался четырьмя встречами. Восьмую победу подряд одержал "Нью-Йорк Айлендерс", обыгравший дома "Тампу-Бэй Лайтнинг" с результатом 5:2.

Ожидаемая дуэль российских вратарей не состоялась. Голкипер "островитян" Семен Варламов остался в запасе. Зато Андрей Василевский отыграл в воротах "молний" полный матч и отразил 21 бросок из 26 произведенных по его воротам. "Айлендерс" победили 5:2. Что касается одноклубников Василевского, то ни Михаил Сергачев, ни Никита Кучеров очков не набрали.

"Вашингтон Кэпиталз" с результатом 6:1 разгромил на своем льду "Баффало Сейбрз". Александр Овечкин принял участие в шестой голевой комбинации, отав результативную передачу. Что касается других российских легионеров "Кэпиталз", то Дмитрий Орлов, набравший четыре минуты штрафа, и Евгений Кузнецов результативных действий не совершили, а Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.

"Каролина Хэррикейнс" на своей площадке взяла верх над "Детройт Ред Уингз" 6:3. У победителей свой шестую шайбу в сезоне забросил Андрей Свечников открывший счет в матче. "Нью-Джерси Дэвилз" и "Филадельфия Флайерз" в основное время не смогли выявить победителя – 3:3. В дополнительное время счет не изменился. Буллиты лучше выполнили "летчики", в составе которых на площадку выходили Иван Проворов и Герман Рубцов.

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