В морском спасательно-координационном центре Владивостока что, на танкере "Залив Америка" погибли три человека.

Известно, что на борту судна произошел хлопок, причина которого устанавливается. На месте работают спасатели, передает "Интерфакс".

Танкер находился в рейде у мыса Астафьева. На борту находилось девять человек. В настоящее время к танкеру направлены два портовых буксира.