Иван Барбашев помог "Сент-Луису" выиграть у "Коламбуса"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжился матчем между обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" и "Коламбус Блю Джекетс". "Блюзмены" смогли победить с результатом 4:3 в дополнительное время.

"Блюз" проигрывали по ходу встречи 13, но смогли отыграться 3:3. В третьей результативной атаке "Сент-Луиса" принял участие российский нападающий Иван Барбашев, отдавший голевую передачу. Основное время встречи завершилось вничью. В самом начале дополнительного периода Дэвид Перрон принес победу обладателям Кубка Стэнли.

"Даллас Старз" в гостях победил "Колорадо Эвеланш" 2:1. Нападающие "звезд" Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали. Равно, как и форварды "лавин" Владимир Ничушкин и Владислав Каменев. Зато вратарь "Далласа" Антон Худобин отыграл 60 минут и отбил 38 бросков.