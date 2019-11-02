Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Детройт"

Хоккеисты "Каролина Харрикейнз" на своей площадке принимали "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда добились убедительной победы со счетом 7:3. Российский форвард "ураганов" Андрей Свечников в этой встрече отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

Россиянин был признан третьей звездой матча. В нынешнем сезоне Свечников забросил уже шесть шайб. Помимо него за победителей отличились Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас, Брок Макгинн, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо, оформивший дубль. У проигравших отличились Энтони Манта (дважды) и Тайлер Бертуцци.

В других встречах дня "Анахайм Дакс" дома одолел "Ванкувер Кэнакс" в овертайме со счетом 2:1, а "Сан-Хосе Шаркс" на своей площадке уступил "Виннипег Джетс" – 2:3.