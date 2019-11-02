Минобороны РФ наградило мексиканца за бережное отношение к солдатской памяти

По представлению министра обороны РФ Сергея Шойгу медалью "Памяти героев Отечества" посол России в Мексике Виктор Коронелли наградил мексиканца, который вместе с командой единомышленников ищет и покупает ордена и медали времен Великой отечественной войны, чтобы вернуть их владельцам или родственникам.

Эдуардо Крус уже 15 лет выкупает на аукционах и блошиных рынках советские и российские воинские награды. Когда найти погибших родственников не удается, Крус передает награды в посольство. По закону в таком случае награды должны передаваться в администрацию президента.

Эдуардо Крус вместе с волонтерами из организации "Вечный огонь" делают это благородное дело безвозмездно, сообщает РИА Новости. В поисковой работе мексиканцам помогают историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ и общественная организация "Вымпел".

Эдуардо гордиться проделанной работой: в Россию уже вернули 16 наград, которые попали в семьи и музеи, две награды вернулись жителям ДНР.

После церемонии награждения Крус передал залу военной памяти РГГУ сорок наград времен Великой отечественной войны.