Александр Овечкин улучшил позиции в списке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, отметившийся голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сейбрз", поднялся на чистое 41-е место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Теперь на счету россиянина стало 1230 (669 шайб + 561 передача) баллов в 1099 встречах "регулярки". Он опередил Норма Ульмана (1229 очков). Овечкину осталось набрать 2 балла, чтобы догнать Фила Хаусли, идущего 40-м.

Напомним, что лидером в списке бомбардиров НХЛ является Уэйн Гретцки. В его активе 2857 (894+1963) очков.