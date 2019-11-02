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Ситуация на Украине 11 минут назад

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2 ноября 201909:35

Заявления Макрона по мигрантам вызвали гнев Киева

Заявления Макрона по мигрантам вызвали гнев Киева

Киев возмущен заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона. В Министерство иностранных дел Украины вызван посол Франции для разъяснений.

Началось все с того, что Макрон в одном из своих интервью рассказал о намерении бороться с незаконной миграцией. В том числе он подчеркнул, что Франция отдает предпочтение легальным мигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегалов из украинских или болгарских банд.

Вызванный на ковер посол Франции дипломатично отметил, что претензий к гражданам Украины, которые законно путешествуют по Франции, у Парижа нет, передает телеканал "Россия 24".

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